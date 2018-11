Filas marcam votação para presidência da OAB no Rio Grande do Sul

Lívia Rossa

A votação para a presidência da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio Grande do Sul e para a diretoria das 106 subseções nesta sexta-feira (30) é marcada por longas filas. Desde às 9h, grande número de profissionais comparece ao Ginásio Gigantinho, ao lado do estádio Beira-Rio para votar. O local concentra as urnas na Capital. Mais de 22 mil dos 58 mil advogados aptos a votar estão em Porto Alegre.

No fim da manhã, a fila contornava o ginásio e percorria até o estacionamento ao lado. Devido ao calor, muitos advogados levaram até sombrinha para aliviar o impacto do sol. Os eleitores, no início da manhã, sofreram com a chuva. A espera para votar foi de mais de uma hora.

> Confira imagens da multidão no Gigantinho

A grande presença de advogados com mais de 60 anos idosos, que possuem atendimento prioritário, ainda pela manhã foi considerada atípica pela organização da eleição. A sessão eleitoral da faixa etária foi a mais disputada. Alguns idosos chegaram a sofrer de pressão baixa por conta da temperatura quente gerada pela superlotação. No total, são 70 sessões para votar, usando urna eletrônica.

O presidente da OAB e candidato à reeleição, Ricardo Breier, chegou ao local próximo às 12h e, enquanto os advogados iam entrando para votar, encarregou-se de se desculpar com cada advogado, em nome da organização do pleito.

Para a advogada Ana Luiza Lazário, as condições dadas pela OAB para a votação são lamentáveis: "Lamentável que uma entidade do porte da OAB não ofereça melhor estrutura à sua categoria", disse Ana Luiza, lembrando que muitos advogados deixaram seus compromissos de trabalho para esperar muito tempo numa fila sob o sol.

Sobre o sistema eleitoral, a advogada acredita que "o sistema poderia acompanhar a modernidade, ser colocado de outra maneira, como que o advogado tenha a oportunidade de votar do seu escritório, sem problemas, basta que se tenha um comprometimento da entidade em resguardar os seus profissionais", afirma.