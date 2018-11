Passagens de ônibus intermunicipais sobem a partir deste sábado no Rio Grande do Sul

Reajuste é de 9,45% para as linhas que utilizam as estações rodoviárias JONATHAN HECKLER/ARQUIVO/JC

O preço das passagens de ônibus para viagens intermunicipais vai ficar mais cara a partir deste sábado (1°) no Rio Grande do Sul. O reajuste é de 9,45% para as linhas que utilizam as estações rodoviárias e de 11,1% para os embarques ao longo do percurso.

A revisão das tarifas foi divida em duas partes pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A primeira atualização, com os mesmos valores percentuais do novo ajuste, ocorreu em julho deste.

O aumento total de é 18,9% para as linhas que utilizam as estações rodoviárias e de 22,2% para as modalidades comuns com embarque ao longo do percurso. A alta foi proposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).