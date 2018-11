Série do JC ganha segundo lugar em Prêmio de Jornalismo do MP-RS

A série de reportagens “Poça de sangue no chão: o retrato de uma nação violenta”, escrita pelo subeditor Juliano Tatsch e pelas repórteres Suzy Scarton e Laura Franco, do Jornal do Comércio, ganhou o segundo lugar na categoria Segurança Pública na 20ª edição do Prêmio Jornalismo do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). As matérias foram publicadas durante todo o mês de agosto deste ano, no caderno Jornal da Lei do JC.

As reportagens traçaram um panorama do cenário atual da segurança pública no Brasil e, em especial, no Rio Grande do Sul, buscando entender os motivos que levaram à crise na área e apontar caminhos para a solução do problema. Para isso, foram ouvidos acadêmicos, agentes de segurança pública, representantes do judiciário, do Ministério Público gestores públicos entre outros especialistas no tema.

O primeiro lugar da mesma categoria ficou com a jornalista Adrian Irion, da GaúchaZH, com uma reportagem sobre o avanço de facções criminosas no Rio Grande do Sul.

Relação completa dos premiados

Categoria Proteção Social

1º Lugar - “Leite Compen$ado: Como a cadeia leiteira se renovou para reconquistar o consumidor após 5 anos da operação”, de Danton José Boatini Júnior e equipe, publicada no jornal Correio do Povo

2º lugar - Série de matérias sobre o trabalho desencadeado pelo Ministério Público para reverter a violência contra as mulheres na cidade de Vacaria, de Adriano Duarte, publicada no jornal Pioneiro.

Categoria Segurança Pública

1º lugar - Série de reportagens sobre o avanço de facções criminosas no RS, de Adriana Irion e equipe, publicada no jornal Zero Hora.

2º lugar - “Poça de sangue no chão: o retrato de uma nação violenta”, de Juliano Tatsch e equipe, publicada no Jornal do Comércio.

Categoria Sustentabilidade

1º lugar - “O que vem antes: direito à propriedade, segurança das pessoas ou direito à moradia?”, de Simone Feltes e equipe, veiculada na TVE.

2º lugar - Série de reportagens sobre o embate entre especulação imobiliária e preservação ambiental, de Marcelo Chemale, do SBT.

Categoria Proteção do Patrimônio Público

1º lugar - Série de reportagens “Secretários e vereadores de Guaíba são afastados por suspeita de fraudes na saúde”, de Zete Padilha, da RBSTV.

2º - Série de reportagens sobre o funcionário da Carris que utilizou a identidade de uma criança morta para desviar dinheiro da companhia, Adriana Irion, publicada no jornal Zero Hora.

Categoria Saúde e Educação

1º lugar – O vencedor foi o jornalista Rodrigo Nascimento, do Jornal Gazeta do Sul, que acompanhou a internação de pessoas em casas geriátricas no município.

2º lugar - Reportagem sobre uma parceria entre o MP e o Ministério Público do Trabalho que proporciona bolsas de estudos para jovens vindos de abrigos e casas-lares, de Isabella Sander, veiculada na TV Justiça.

Categoria Universitária