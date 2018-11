PRF abre concurso com 74 vagas para policial rodoviário no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou edital de concurso público para 500 vagas de policial rodoviário federal. São 74 vagas para o Rio Grande do Sul. O salário é de R$ 9.473,57 para jornada de 40 horas semanais.

As inscrições ficam abertas de 3 a 18 de dezembro pelo site do Cespe . A taxa é R$ 150,00. Há reserva de vagas para candidatos negros e pessoas com deficiência. Os interessados devem ter graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

As fases da primeira etapa do processo seletivo envolvem prova objetiva (eliminatória e classificatória); prova discursiva (eliminatória e classificatória); exame de capacidade física (eliminatória); avaliação de saúde (eliminatória); avaliação psicológica (eliminatória); avaliação de títulos (classificatória) e investigação social (eliminatória).

As provas objetiva e discursiva devem ser aplicadas na data provável de 3 de fevereiro de 2019, no turno da tarde.

A segunda etapa do processo será o curso de formação profissional. Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso serão convocados para o envio dos documentos necessários à matrícula no curso.

As atividades atribuídas ao cargo e listadas no edital incluem trabalho policial de fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da Polícia Rodoviária Federal.

Confira o quadro de vagas por estado: