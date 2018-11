Detran pede adiamento de adoção de placas padrão Mercosul no Rio Grande do Sul

Paulo Egídio

O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) pediu nesta terça-feira (27) ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) o adiamento da implantação das novas placas padrão Mercosul em veículos do Estado. O prazo é previsto para este sábado (1º) . O Detran-RS quer protelar para dia 18 de dezembro.

Um dos motivos para o pedido de postergação, de acordo com o diretor-geral do Detran-RS, Paulo Roberto Kopschina, é o baixo número de estampadoras homologadas no mercado gaúcho. Até esta terça-feira (27), eram 71 empresas autorizadas pelo Denatran a efetuar o serviço para as novas placas. Para o modelo cinza que vigora atualmente, são 314 estampadores registrados.

“A dúvida que temos é se esses 71 estampadores vão conseguir fazer a estampagem das placas do Mercosul para todo o Estado”, explica Kopschina. “As empresas homologadas não estão, necessariamente, com todo o equipamento montado e o sistema integrado para fazer o serviço", completa o diretor.

De acordo com Kopschina, outros estados também entraram com pedido de adiamento, por estarem enfrentando problemas com o prazo para a adoção da nova placa. Até o momento, apenas o Rio de Janeiro implementou o padrão Mercosul.

A adoção das novas placas é obrigatória para veículos novos, transferência de cidade ou de proprietário do veículo e na substituição por perda, roubo ou avaria do bem. O modelo padrão Mercosul tem a bandeira do Brasil, da unidade da federação e do município em que o automóvel está registrado, além de QR-Code para identificação digital. O custo das placas não é fixo e é definido pelo fornecedor, seguindo o sistema atual.