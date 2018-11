Obra da trincheira da Anita é adiada mais uma vez

Há 15 dias, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim) previa que os trabalhos da obra da trincheira na rua Anita Garibaldi, em Porto Alegre, seriam retomados "nos próximos dias". Passado o período, o prazo foi, novamente, espichado, com previsão de retomada, também, para os "próximos dias", sem uma data específica.

No dia 16 de novembro, a Smim explicou que a interrupção se devia a uma alteração no projeto. O problema estava nas rampas da garagem de um edifício, que ocupa uma área pertencente à prefeitura.

Ontem, a pasta informou que a fiscalização da obra e a equipe técnica do consórcio concluiu a adequação do projeto para viabilizar a conformação do greide (alinhamento) da rua com a inclinação das rampas do estacionamento do condomínio. Na semana que vem, a solução técnica será apresentada ao condomínio e, posteriormente, a prefeitura encaminhará, em conjunto com o consórcio, as providências contratuais e jurídicas necessárias para a retomada dos serviços.