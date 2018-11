MPF pedirá que Estado pague atrasados a prefeituras e hospitais

Isabella Sander

Mais uma vez, o atraso nos repasses do governo do Estado na área da saúde tem tirado o sono dos gestores municipais. Com uma dívida milionária junto a municípios e hospitais por procedimentos e serviços prestados, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) não tem previsão de pagamento dos atrasados.

Em assembleia extraordinária realizada nesta terça-feira (27), o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS) elaborou documento com a situação relatadas pelas prefeituras. O documento será entregue nesta quarta-feira (28) ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS), que entrará com uma ação civil pública contra o Estado. A ação demandará que o Estado pague o dinheiro devido.

O Cosems-RS estima que a dívida do Estado com os municípios na área da saúde está na casa dos R$ 660 milhões, enquanto os atrasados com os hospitais giram em torno de R$ 550 milhões. Já a SES trabalha com os números de R$ 536 milhões devidos para as prefeituras e R$ 130 milhões para os hospitais. Boa parte do montante é referente a parcelas não pagas desde julho, mas os secretários municipais saldos remanescentes de 2017 e 2014.