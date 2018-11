Unisinos divulga lista dos aprovados no vestibular de verão 2019

A Unisinos divulgou o resultado do vestibular de verão 2019. A aplicação da prova foi realizada no último sábado (24). Os candidatos podem consultar o resultado em https://unisinos.br/vestibular/listao . As matrículas começam nesta quarta-feira (28). A relação de documentos necessários, datas e mais informações podem ser conferidas em https://www.unisinos.br/primeira-matricula/