Ônibus terão faixa preferencial em trecho da avenida Ipiranga em Porto Alegre

Estimativa é redução no tempo de viagem do ônibus de 12 para nove minutos com faixa na Ipiranga LUIZA PRADO/JC

Lívia Rossa

A avenida Ipiranga será a próxima via em Porto Alegre a ganhar a faixa azul que demarca o tráfego preferencial para ônibus. A Empresa Pública de Transporte Público (EPTC) informou, nesta segunda-feira (26), que começa esta semana a pintar a marcação no trecho de 900 metros entre as avenidas Elias Cirne Lima e Antônio de Carvalho, no sentido Centro-bairro.

A expectativa é que o tempo de viagem reduza, com a adoção da medida para o trecho, principalmente em horários de pico. A via preferencial funcionará das 16h às 20h. Mais de 23 mil usuários utilizam o trecho todos os dias, com circulação de seis linhas de transporte coletivo.

O técnico de trânsito e transporte da EPTC, Marcelo Hansen, espera redução de 15% no tempo médio de viagem de cada linha. "O pior horário é no final da tarde, em que o ônibus chega a demorar 12 minutos para percorrer esse trecho. Com a obra, a estimativa é que demore menos de três minutos, o que representará um ganho de dez minutos para cada ônibus e vai refletir em toda a linha", afirma Hansen.

O prazo de conclusão da pintura da via ainda não está definido e dependerá do clima. Quando chove, o trabalho é interrompido. No entanto, a implantação se inicia nesta semana e deve ser rápida. "Até o fim do ano é para estar concluído, mas deve levar de 15 a 20 dias", diz Hansen.

A iniciativa faz parte do Programa de Priorização do Transporte Coletivo que busca melhorias na mobilidade na Capital. Pesquisa apontou os locais de congestionamento que precisam receber ações para reduzir o problema.

De acordo com o técnico de trânsito e transporte, a nova faixa faz parte de um estudo que pretende listar pontos críticos da cidade. Seguindo a linha da avenida Ipiranga, também está previsto implantar a faixa azul na avenida Independência, próximo ao Centro, e nos arredores da Estação Rodoviária. A medida seria adotada no primeiro semestre de 2019.