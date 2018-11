Mega-Sena tem uma aposta ganhadora que leva R$ 69 milhões

Folhapress

Uma aposta de Indaiatuba, em SP, acertou as seis dezenas do concurso 2100 Mega-Sena sorteadas neste sábado (24) em Campos Belos (GO). O bilhete premiado vai receber o prêmio de R$ 69.186.484,11.

O prêmio acumulado para o próximo sorteio é de R$ 3 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram: 01, 10, 11, 13, 35 e 49.

Confira o rateio:

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 69.186.484,11

Quina - 5 números acertados - 266 apostas ganhadoras, R$ 17.704,75

Quadra - 4 números acertados - 15.540 apostas ganhadoras, R$ 432,93