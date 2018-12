Casa Godoy: à espera de restauração para voltar a encantar

Igor Natusch

No número 456 da avenida Independência, ergue-se um exemplar raro na história arquitetônica de Porto Alegre. Chamada de Casa Godoy, a estrutura data de 1907 e é uma das poucas construções no estilo art nouveau que ainda estão de pé. Hoje incorporada ao patrimônio da prefeitura de Porto Alegre, a antiga residência abriga a Coordenação da Memória Cultural da Secretaria Municipal de Cultura - mas, como vários outros imóveis de interesse histórico da Capital, ainda aguarda uma restauração que traga de volta, em sua plenitude, a beleza de outros tempos.

A casa foi erguida por iniciativa do comerciante Arno Bastian Meyer e passou por outros proprietários até ser adquirida, em 1939, pelo psiquiatra Jacintho Godoy, figura destacada na área médica do Estado de então. Além de promover uma série de eventos sociais com figuras da alta roda porto-alegrense, Godoy instalou na residência o seu consultório, que ficava no térreo do casarão de três pavimentos. Além dos vários vitrais e pinturas murais, os visitantes têm a chance de se deslumbrar com o pátio interno, uma visão rara em tempos de edifícios apertados uns contra os outros no centro estendido da Capital.

Reabrir a Casa Godoy para a visitação dos porto-alegrenses é desejo de quem trabalha com patrimônio histórico no município - além de ser um dos motivos que levou Carlinda Godoy, filha do médico e última moradora do imóvel, a negociá-lo em definitivo com a prefeitura. A Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural tem, há vários anos, um projeto de restauração concluído, e o governo federal já acenou com possíveis investimentos em diferentes ocasiões. Mas ainda falta verba para colocar o projeto em prática, segundo o coordenador de Memória Cultural Eduardo Hahn. "O uso do imóvel (pela coordenação) ajuda a interromper a degradação da casa, mas seria preciso fazer uma ampla restauração. Algumas pequenas coisas fazemos por iniciativa pessoal, por paixão mesmo", diz.