Emergência do Hospital São Lucas será fechada por 20 dias em Porto Alegre

A emergência do SUS do Hospital São Lucas da Pucrs ficará fechada por 20 dias para reforma. Com isso, os atendimentos adulto e pediátrico estarão suspensos de 26 de novembro a 16 de dezembro.

A reestruturação da área prevê pintura das paredes, troca de piso, limpeza do ar condicionado e readequação do espaço.

O hospital recomenda aos pacientes que utilizem os demais serviços de pronto atendimento do município. Veja a lista com os endereços e telefones dos locais: