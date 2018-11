Clube de Regatas Guaíba é revitalizado em parceria com mostra de arquitetura

Espaços de decoração e arquitetura exploram a localização do clube à beira do Guaíba LUCAS PRATES/DIVULGAÇÃO/JC

Lívia Rossa

Mais uma iniciativa em Porto Alegre busca valorizar a relação entre Porto Alegre e o Guaíba. Desta vez é uma mostra de decoração, design e decoração que é ambientada no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (GPA). A Mostra EliteDesign poderá ser conferida até a próxima terça-feira (27) e um dos trunfos, além de apresentar os ambientes, é o impacto para a revitalização da sede, que ganhou ainda mais relevância para os 130 anos do Clube Regatas.

O clube fica na rua João Moreira Maciel, 470, na zona norte da Capital e às margens do Guaíba. A mostra pode ser visitada das 15h às 21h (dias de semana), e neste sábado e domingo, das 12h às 21h.

"Não sabíamos que havia remo no Guaíba e nos apaixonamos pelo local. Achamos que o gaúcho fica de costas para o lago e resolvemos viver o tempo em que ele era importante para a cidade", disse a diretora da Mostra EliteDesign Flávia Sffair.

O livro de arquitetura do EliteDesign trouxe a necessidade de um evento de decoração há cinco anos. Sendo assim, Flávia Sffair conta que iniciou a busca junto do outro diretor do projeto Paulo Pedroso pelo local ideal para o projeto. Um conhecido que remava no clube indicou o lugar, e os arquitetos adoraram. Um acordo realizado em 2016 foi o pontapé inicial para a parceria com o Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (GPA).

A associação centenária possui 150 sócios. Antes, sobrevivia de maneira precária há anos sem grandes recursos e apoio. Com a chegada do EliteDesign, foram necessários reparos não só estéticos, mas estruturais, como mudança no esgoto, que ainda era cloacal, e modificações na hidráulica, feita de barro. Estragos provocados pelo tempo também exigiram reparo, como o telhado do salão de festas, que apresentava buracos. Foram desembolsados mais de R$ 1 milhão no local, tirado do próprio bolso da mostra.

O acordo prevê espaços cedidos dentro do clube em troca de benfeitorias, principalmente o que estava em desuso. Entre os espaços internos que receberam reformas estão a reforma do vestuário masculino, a ampliação da academia e criação da sala de troféus. Também foi incluído o restaurante e a garagem de barcos. Até o alvará de incêndio entrou no pacto, com obras necessárias para adequação às novas regras.

As reformas trouxeram resultados positivos para o Clube de Regatas. Em torno de 9 a 10 mil visitantes contemplaram o local, que tem estrutura para comportar pessoas que queiram passar o dia inteiro no local e contemplar um belo pôr-do-sol ao entardecer.

"A mostra é uma parceria que trouxe visibilidade, por ser um evento de arquitetura. O clube está muito bonito e os visitantes saem contentes", diz o presidente do GPA Lourenço Meirelles. Ele defende a importância de parcerias privadas. "Essa parceria está resultando na revitalização de um clube que tem 130 anos e é o mais antigo do Brasil. Não conseguiríamos fazer sozinhos sem a parceria", afirmou Meirelles. O diretor disse ainda que novos associados chegaram após os eventos.

Agora a parceria tem mais dois anos de contrato, uma mostra em 2019 e outra em 2020. Em janeiro deste ano, segundo a diretora Flávia Sffair, parcerias devem ser anunciadas e uma renegociação deve ser tentada após o término do acordo.