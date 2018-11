Cubanos do Mais Médicos começam a ir embora hoje

Profissionais cubanos que participavam do programa Mais Médicos começam a embarcar hoje para a ilha caribenha. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), cinco voos estão confirmados até sábado.

A previsão é de que todos deixem o Brasil até 12 de dezembro. Atualmente, o País concentra 8.332 profissionais que iniciaram suas atividades no Mais Médicos a partir do recrutamento feito pela Opas.

Para repor essas lacunas, o Ministério da Saúde lançou um novo edital do programa na terça-feira. Na primeira etapa, apenas formados no Brasil podem participar. Para o Rio Grande do Sul, estão disponíveis 630 vagas.

O Ministério da Saúde suspeita que um ataque cibernético tenha derrubado o site do Mais Médicos (maismedicos.gov.br), que apresentou instabilidade ontem. A página recebeu mais de 1 milhão de acessos simultâneos na abertura do sistema. "Para comparação, é mais que o dobro do número de médicos em atuação no País", informou a pasta. Mesmo assim, o sistema recebeu 3.336 inscrições nas primeiras três horas.