Contêineres verdes recebem resíduos recicláveis em Porto Alegre

Desde o início deste mês, 45 contêineres para coleta automatizada de resíduos recicláveis estão disponíveis no Centro Histórico da Capital. Os recipientes para lixo seco são verdes, e os de lixo orgânico, cinzas. Os materiais seletivos podem ser descartados a qualquer hora, todos os dias da semana.

O Seletiva no Contêiner é um projeto-piloto com prazo de um ano. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana está encarregado do projeto, por meio da RN Freitas, que já presta serviço ao departamento com a coleta automatizada. O impacto financeiro da operação será de R$ 16 mil, equivalente a 2,27% do contrato. Na primeira coleta, realizada na semana seguinte à implantação, foram recolhidas cerca de sete toneladas.

Materiais de plástico, vidro, papel seco e metal podem ser descartados no contêiner verde para serem reaproveitados. Embalagens longa vida, arame, baldes, brinquedos, caixas em geral, canos e tubos metálicos e em PVC, cobre, copos descartáveis, garrafas PET, latas de alumínio, raio-X, isopor, plástico filme e bisnagas plásticas de alimentos são considerados resíduos recicláveis.

Os resíduos serão recolhidos e levados para a reciclagem nas Unidades de Triagem (UTs), gerando renda para cerca de 600 trabalhadores que atuam nesses locais. Os 45 contêineres foram colocados entre as ruas Caldas Júnior, Riachuelo e Doutor Flores, e na avenida Mauá, no Centro Histórico.

Todos os dias, cerca de 23% dos resíduos, equivalente a 260 toneladas com potencial reciclável, são descartados incorretamente na coleta domiciliar e enviadas para o aterro sanitário, o que custa, aproximadamente, R$ 9,3 milhões por ano aos cofres públicos. São depositados, equivocadamente, nos contêineres, todos os dias, mais de 52 toneladas de materiais que deveriam ser destinados às UTs. De outubro de 2017 a outubro de 2018, foram emitidos 211 autos de infração referentes a resíduos recicláveis descartados incorretamente. A penalidade é de R$ 2,89 mil por multa. Já a multa por colocar resíduo orgânico ou rejeito no contêiner de reciclável é de R$ 722,61.