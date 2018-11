Feira do Livro de Porto Alegre vende 9% mais em 2018

Dirigentes da Câmara do Livro apontam tíquete médio mais baixo e diversidade como fatores para vendas Diego Lopes/Feira do Livro/Divulgação/JC

Lívia Rossa

"Foi uma surpresa satisfatória", definiu o presidente da Feira do Livro de Porto Alegre, Isatir Bottin Filho, após divulgar que as vendas haviam ficado 9% acima da edição do evento de 2017. A feira terminou nesse domingo (18) na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital.

Segundo Bottin, o resultado ficou acima da média nacional do setor, que mostra crescimento de 5% na comercialização. Este ano, forma vendidos 237.710 livros, frente a 218.643 exemplares no ano passado. O público que circulou no evento foi estimado em 1,26 milhão de pessoas, média de 70 mil por dia, e abaixo do que se projetava, que era de 1,5 milhão.

A 64ª Feira do Livro de Porto Alegre teve 85 expositores na área geral, 13 na infantil e juvenil e sete na internacional, totalizando 105 bancas e 135 estandes.

De acordo com Bottin Filho, o carinho do público e a diversidade de temas contribuíram para "os bons resultados". O fator climático também pesou, pois foram apenas 40 minutos de chuva em toda a feira, que começou em 1 de novembro.

Também influenciou nas vendas o tíquete médio reduzido, facilitando a aquisição. "Se antes o livro custava R$ 40,00, este ano passou a ter o valor de R$ 37,60", disse o presidente da câmara. Sobre os planos para a próxima feira, Bottin Filho diz que as reuniões com parceiros já começaram, para avaliação da edição e traçar um novo plano para 2019.