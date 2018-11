Estudantes simulam sessão de comitê diplomático da ONU em Porto Alegre

Patrícia Comunello

Cerca de cem estudantes de escolas públicas e privadas gaúchas experimentaram o gostinho de vivenciar posições de poder e responsabilidade neste sábado (17). O grupo se reuniu no Colégio Leonardo da Vinci Beta, na zona sul de Porto Alegre, para reproduzir o que seriam sessões do comitê diplomático de países membros da Organização das Nações Unidas (ONU).

Por quase 12 horas - que vão se repetir neste domingo (18), os alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e do 2° ano do Ensino Médio do Leonardo da Vinci, Tiradentes, Militar de Porto Alegre, Alfa, Anchieta, Politécnico de Santa Maria, Rosário, Pastor Domhs Apeles e Mãe de Deus vivenciaram as discussões que povoam o organismo em temas como o jogo de forças no Conselho de Segurança, o combate às ações de grupos terroristas como o Estado Islâmico e a crise de refugiados na Europa.

Segundo dirigentes das escolas, alunos e professores gerenciam o funcionamento e dinâmica no comitê. "Eles (os estudantes) se portam como s fossem os chefes de Estado", descreveram. "A proposta do evento é instigar o debate e a argumentação entre os alunos."

A agenda é tratada com muita seriedade e etiqueta. Os "chefes de Estado" usam trajes ajustados ao figurino e formalidade que caracterizam as reuniões e ainda estudam para apresentar propostas e ideias que seguem as teses dos países que estão investidos, ao menos por dois dias.