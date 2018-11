Câncer de próstata é principal doença entre homens

Luis Filipe Gunther

O câncer de próstata é o tumor que mais atinge homens no Brasil, respondendo por 31% dos casos de tumores, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). No Brasil, a estimativa é de que a cada cem mil habitantes, 70 desenvolvam a doença. Esse número é ainda mais alarmante no Rio Grande do Sul: a cada cem mil habitantes, 82 podem ter a doença ainda em 2018.

Guido Bitencourt faz parte do grupo de homens afetados pela doença. Ele começou a fazer acompanhamento médico para prevenção do câncer de próstata dez anos antes do tempo estimado, aos 40 anos. Por 20 anos consecutivos, frequentou as salas de exames do Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, sem constatar a modificação na glândula.

Mas todo esse cuidado não o poupou de ser uma vítima da doença: aos 60 anos de idade, Bitencourt foi diagnosticado com um tumor em fase inicial. Quinze dias depois da confirmação da doença, foi levado para a sala cirúrgica para a retirada do câncer, o que momentaneamente sanou o problema.

Após a cirurgia, como recomendado pelos especialistas, intensificou as idas ao urologista. De três em três meses, ia ao médico para fazer a coleta de sangue para identificar a quantidade de Antígeno Prostático Específico (PSA, na sigla em inglês) e também o exame de toque – que está muito presente na vida de homens, mas na maioria delas como motivo de piadas nas rodas de conversa. Passaram-se dois anos do procedimento cirúrgico e em uma dessas consultas foi constatado um aumento no PSA, o que levantou a suspeita de um novo câncer no responsável pelo caso de Bitencourt. Com uma biópsia pode ser confirmado: um novo câncer apareceu. No mesmo local, na próstata. Desta vez com um tratamento diferente foi proposto: radioterapia.

Atualmente com 74 anos de idade, Guido continua com os monitoramentos trimestrais. Combatente da doença, Bitencourt critica quem brinca com o câncer de próstata e seus procedimentos para contenção dizendo que ignorar o problema por vergonha não leva a nada. “É muito pior tu deixar de fazer os exames convencionais e quando vê está tomado de câncer, porque ele não mostra nada no início. Só pode ser constatado pelas buscas convencionais”, complementa.

Desde o início, sempre indicou amigos e familiares a irem ao urologista a partir dos 45 anos. Ele acredita que assim como em seu caso, a antecipação das consultas e exames pode ajudar a diminuir a quantidade de homens com câncer em fases avançadas. “O câncer de próstata, se constatado com atraso, pode se tornar uma estrada sem volta”.