Veja horários especiais de comércio e serviços no feriado de Proclamação da República

O feriado de Proclamação da República, comemorado em todo o País nesta quinta-feira (15), será de horários especiais de comércio, serviços públicos, shoppings e supermercados de Porto Alegre.

O clima do feriado deve ser de tempo aberto, com o afastamento da frente fria que provou precipitações nesta terça e quarta-feira. Com sol durante o dia todo, as temperaturas devem ficar elevadas em Porto Alegre, com mínimas de 17°C e máximas de 28°C.

O Sindilojas Porto Alegre informa que o comércio da Capital poderá atender normalmente com empregados, mas deve possuir no estabelecimento a declaração de opção pelo trabalho em feriados neste ano, além da certidão de regularidade sindical emitida pelo sindicato.

Os supermercados de Porto Alegre devem abrir normalmente, ficando a critério de cada rede fazer horários reduzidos. Já as lojas dos shopping centers têm, em sua maioria, abertura opcional durante a tarde, das 14h às 20h, enquanto a maior parte das praças de alimentação deve abrir entre 10h e 22h.

Os ônibus circularão com tabela de feriado na quinta-feira, referente à tabela de domingo, e com tabela eventual na sexta-feira, o que representa uma redução de cerca de 6% nas viagens, sem alteração no funcionamento da primeira e última viagem de cada linha. A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado de quinta-feira (15) seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite. Na sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18), a operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informa que não haverá expediente na sexta-feira (16) nas escolas estaduais. Já as agências dos Correios não terão expediente nesta quinta-feira. O funcionamento voltará ao normal na sexta-feira.

Não haverá atendimento nas agências bancárias, que voltam a atender na sexta-feira. Para o feriado, a alternativa são os canais de atendimento como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e banco por telefone. As Unidades do TudoFácil (Centro, Zona Norte e Zona Sul) e o mercado da Ceasa também não abrirão na data. O Mercado Público, no Centro da Capital, também fecha, reabrindo normalmente no sábado (13), das 7h30min às 18h30min.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) - para casos de trauma - e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender a população. As unidades de saúde estarão fechadas nesta quinta-feira, com atendimento normal na sexta, a partir das 8h, além de três unidades que funcionam em horário estendido - Unidade de Saúde São Carlos, Unidade de Saúde Modelo e Unidade de Saúde Tristeza, até as 22h.