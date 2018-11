Ufrgs muda vestibular de 2020 de janeiro para novembro do ano anterior

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou nesta segunda-feira (12) o calendário acadêmico de 2019, com modificação na data do vestibular. Tradicionalmente realizado em quatro dias seguidos em janeiro do ano de ingresso, o concurso de 2020 será realizado em dois finais de semana - nos dias 23 e 24 de novembro e 30 de novembro e 1º de dezembro de 2019.

De acordo com a instituição de ensino, a antecipação da data de aplicação das provas é uma das medidas implementadas para “otimizar os processos de matrículas e a ocupação das vagas”. Com a mudança, a Ufrgs terá mais tempo para analisar os documentos dos candidatos e poderá fazer mais chamamentos para a ocupação de vagas remanescentes.

O vestibular de 2019, cujas inscrições terminam às 23h59min desta segunda-feira (12), não sofrerá alterações. As provas serão aplicadas entre os dias 6 e 9 de janeiro, em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí. O valor da inscrição é R$ 125,00, e o pagamento de boleto deve ser efetuado até terça-feira (13). Os candidatos que solicitaram isenção ou desconto de 50% também devem se inscrever.

Neste ano, o processo seletivo oferece 4.017 vagas em 90 cursos de graduação – 70% do total oferecido em 2019. Os outros 30% serão preenchidos via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em que é utilizada a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Metade das vagas de todos os cursos é reservada a egressos de escolas públicas.

Quem for aprovado no vestibular poderá começar a frequentar a graduação a partir do primeiro ou do segundo semestre do próximo ano, a depender da colocação no certame.