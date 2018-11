Pucrs investe R$ 110 milhões em três projetos

Costa mostra a maquete com a fase dois da ampliação do Inscer na área do Hospital São Lucas CLAITON DORNELLES /JC

Patrícia Comunello

Três projetos com perfis bem diferentes vão envolver investimentos de cerca de R$ 110 milhões em novas estruturas na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs). São ações que integram o guarda-chuva dos 70 anos da universidade e ocorrem na área da saúde e pesquisa, mobilidade e ensino e área de convivência para estudantes. "Os projetos são um presente à comunidade", ressaltou o vice-reitor da Pucrs, o médico Jaderson Costa da Costa, ao detalhar as medidas e relacioná-las com as sete décadas de existência da Pucrs.

Parte dos aportes já foi deflagrado. O maior deles será na ampliação do Instituto do Cérebro (Inscer), que já é o mais importante na área no Brasil e deve elevar ainda mais a sua relevância em termos internacionais. "Vamos dobrar a capacidade de fazer exames, teremos mais espaço para novas pesquisas e para abrigar pesquisadores estrangeiros", citou Costa, que é um dos idealizadores da unidade em operação há seis anos. Um efeito também será duplicar o número de pacientes, de 1,2 mil ao mês para 2,5 mil, após a conclusão do complexo, além dos atuais 73 funcionários.

O Inscer vai quase triplicar de área física, passando dos atuais 2,5 mil metros quadrados para 9,3 mil metros quadrados, com investimento total de R$ 76 milhões, sendo R$ 66 milhões em construção e equipamentos ligados às instalações. Os outros R$ 10 milhões foram incluídos em emendas parlamentares federais para aquisição de aparelhos para exames. Do aporte total, R$ 60 milhões serão financiados por meio do programa Inovação Crítica, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e contrapartida de R$ 6 milhões da Pucrs. As obras começaram com as fundações e separação de acessos para a área física atual e devem ser concluídas até abril de 2020. "Não somos agentes imobiliários, tudo é para ampliar a assistência e pesquisas", reforça o médico.

Outra novidade é a ponte a ser implantada para conectar os dois lados da avenida Ipiranga, na altura do prédio do Museu de Tecnologia da Pucrs. Segundo Costa, a estrutura melhorará a mobilidade para quem vem do Centro, e que poderá acessar a área do São Lucas da Pucrs mais rapidamente. Hoje o motorista precisa ir até a rua Cristiano Fischer. A obra envolve R$ 4 milhões, com recursos próprios da universidade. A implantação deve ser concluída no primeiro semestre de 2019 e atende a compromisso firmado com a prefeitura para melhorias na mobilidade da região.

O pacote de obras se completa com a remodelação já em fase final do prédio 15, dentro do campus da universidade. É a área de convivência, que recebeu novo layout em 16 salas, adaptadas para metodologias mais inovadoras, segundo o vice-reitor. O investimento total é de R$ 30 milhões, pois inclui a Rua da Cultura, com mais equipamentos e espaços para a área acadêmica.

O que integra o novo pacote de obras

Ampliação do Instituto do Cérebro (Inscer)

O que: implantação da fase dois do Inscer, localizado na área do Hospital São Lucas, que passará dos atuais 2,5 mil metros quadrados para 9,3 mil metros quadrados de área, terá mais sete laboratórios, ampliará capacidade para exames e para pesquisas

implantação da fase dois do Inscer, localizado na área do Hospital São Lucas, que passará dos atuais 2,5 mil metros quadrados para 9,3 mil metros quadrados de área, terá mais sete laboratórios, ampliará capacidade para exames e para pesquisas Investimento: R$ 76 milhões, sendo R$ 60 milhões de financiamento de programa da Finep e R$ 6 milhões de contrapartida da universidade para as obras e aquisição de boa parte dos equipamentos e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos para exames, que serão bancados com emendas parlamentares federais

R$ 76 milhões, sendo R$ 60 milhões de financiamento de programa da Finep e R$ 6 milhões de contrapartida da universidade para as obras e aquisição de boa parte dos equipamentos e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos para exames, que serão bancados com emendas parlamentares federais Prazo: conclusão em abril de 2020

Ponte a avenida Ipiranga

O que: ligação de 26,5 metros será implantada para ligar os dois lados da avenida Ipiranga em frente ao Museu de Tecnologia da Pucrs e o acesso ao hospital. O sentido do tráfego será apenas no fluxo que vem do centro para o bairro. Obra foi definida em acordo para compensação de construções no interior do campus e pelo trânsito na região

ligação de 26,5 metros será implantada para ligar os dois lados da avenida Ipiranga em frente ao Museu de Tecnologia da Pucrs e o acesso ao hospital. O sentido do tráfego será apenas no fluxo que vem do centro para o bairro. Obra foi definida em acordo para compensação de construções no interior do campus e pelo trânsito na região Investimento: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Prazo: primeiro semestre de 2019

Remodelação de prédio de aulas e espaços de convivência