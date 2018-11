Fim de semana deve ser de temperaturas elevadas em Porto Alegre

Os termômetros, que seguem com marcas elevadas em todo o Estado por conta da influência de uma massa de ar quente, podem chegar a 36°C neste final de semana. Em Porto Alegre, as máximas devem ser de 34ºC neste sábado (10) e podem bater os 36ºC no domingo (11).

As temperaturas máximas podem ser superiores a 30°C na maior parte do Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda assim, a possibilidade de chuva existe somente a partir da próxima terça-feira (13).

Ainda de acordo com o Instituto, não existem anormalidades na elevação da temperatura nesta época, já que a primavera costuma ter dias com temperaturas altas, ultrapassando até mesmo dias de verão. O mesmo acontece no outono, quando temperaturas frias acometem a estação mais do que o inverno.