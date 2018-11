Jovem é executado por engano dentro de hospital em São Leopoldo

Um jovem foi morto por engano na madrugada desta sexta-feira (9) dentro do Hospital Centenário, em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a assessoria do hospital, Gabriel Villas Boas Minossi, de 19 anos, estava internado na ala cirúrgica após ter sofrido um acidente de moto.

A vítima foi alvejada por mais de 20 tiros por criminosos que tinha como alvo outro homem, que também estava internado e que tinha deixado o sistema prisional há poucos dias. Os criminosos renderam os funcionários da portaria do hospital para acessar a ala e então efetuar os disparos. As informações foram confirmadas pelo delegado Alexandre Quintão, que está respondendo pela Delegacia de Homicídios de São Leopoldo.

Em nota, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) reagiu ao caso e cobrou ações urgentes para a segurança da unidades de saúde. De acordo com levantamento do sindicado, O Rio Grande do Sul contabiliza 11 mortes por execução dentro de hospitais desde 2014. Somente este ano foram duas - a outra foi em março no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.