Uber estreia modalidade de viagem compartilhada em Porto Alegre

Patrícia Comunello

Demorou, mas chegou. Porto Alegre já começou a operar a modalidade de Uber Juntos, que é o compartilhamento da viagem com carros do aplicativo por mais usuários. Na Europa e nos Estados Unidos, a modalidade é chamada de Pool. Para o usuário, a vantagem é pagar bem menos que as opções UberX, Select e Black, pois a fatura é dividida com outros solicitantes.

A Uber informou que o Juntos já está disponível desde essa quarta-feira (7) para todos os motoristas cadastrados. Mas a opção ainda não aparece a todos os usuários do aplicativo. A Uber esclarece que a disponibilidade na tela do app será "gradativa e deve estar 100% em todos os smartphones nas próximas semanas".

A demora depende de ajustes que têm de ser feitos pelo aplicativo para que a funcionalidade possa rodar nos aparelhos, o que varia de acordo com o sistema operacional de cada marca e modelo, por exemplo. O usuário não precisa fazer nenhuma atualização do app.

Uma simulação de viagem compartilhada entre a sede do Jornal do Comércio e o Centro de Porto Alegre - Largo Glênio Peres - indicou valor de R$ 5,00. O valor é quase 67% menor que a opção UberX (15,09) e 74% abaixo da modalidade Select (R$ 19,30). Segundo a empresa, a previsão é que o preço fique, em média, 40% mais em conta. Na largada da estreia do Juntos, tarifas promocionais podem dar diferenças maiores.

"A categoria foi criada para colocar mais pessoas em menos carros, resultando nas viagens de carro mais baratas da cidade", disse em nota o aplicativo. Segundo o app, a oferta marca os três anos de operação em Porto Alegre. No pedido do carro, o sistema vai indicar em poucos minutos se há motoristas com solicitações de compartilhamento de mais usuários e o ponto de embarque.

A pessoa poderá ter de caminhar até o ponto onde o veículo vai parar. O aplicativo oferece sugestões de rotas a pé e quanto tempo vai levar para chegar ao destino. O app indica ainda se haverá alguma caminhada ao destino final, após a pessoa descer do carro. "Nosso objetivo é mostrar aos usuários que uma pequena caminhada pode gerar uma grande economia", motiva, em nota, Fabio Plein, gerente geral da Uber na Região Sul.

A nova modalidade deve ser liberada em Curitiba, Belo Horizonte e Fortaleza e já opera no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na capital gaúcha, o Juntos funcionará das 6h às 22h, horário que deve ter expansão gradativa. A Uber soma hoje 20 milhões de clientes e 500 mil motoristas no Brasil.