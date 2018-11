Evento com Rubens Barrichello vai bloquear trânsito por dez dias em Porto Alegre

O evento que promete transformar a Orla do Guaíba em pista de Fórmula 1, em 10 de novembro, vai mudar a rotina dos porto-alegrenses por pelo menos dez dias. A montagem e a desmontagem da estrutura para o Heineken F1 Experience, que tem como principal atração a presença do piloto Rubens Barrichello, implicará uma série de bloqueios e desvios no trânsito na região da Usina do Gasômetro (confira lista e mapa abaixo).

As alterações começam já nesta sexta-feira (2), com o bloqueio total do sentido centro-bairro das avenidas João Goulart e da Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) e com desvio pela rua General Bento Martins. O trânsito também será interrompido, a partir das 7h, na Avenida Mauá, a partir do cruzamento com a rua General Bento Martins e da Avenida Pe. Tomé, a partir do cruzamento com a rua Siqueira Campos.

A partir de segunda-feira, haverá bloqueios, entre outros, nos dois sentidos da avenida Edvaldo Pereira Paiva, e nas avenidas Loureiro da Silva e Presidente João Goulart, que estão entre as vias mais movimentadas da Capital. A previsão da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é que o trânsito seja totalmente liberado na região do Gasômetro no dia 13 de novembro. O gerente de Fiscalização de Trânsito da estatal, Paulo Ramires, afirma que o trabalho é “complexo” e que a prefeitura e a empresa organizadora “estão fazendo um esforço conjunto para minimizar os transtornos".

Porto Alegre e Rio de Janeiro são as únicas cidades onde acontece o evento, promovido pela Heineken. A empresa ficará responsável pelos custos com confecção de placas de trânsito usadas para indicar bloqueios e desvios, limpeza da pista e banheiros químicos, além de pagar uma taxa à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) para uso da orla.

O evento contará com apresentações de DJs e projetos de música eletrônica, exibição de performances e manobras de drifting racing e show de motos acrobáticas. O destaque é para a presença do carro oficial da equipe Williams Racing, uma das mais tradicionais e importantes da F1, que será dirigido pelo o ex-piloto da F1 Rubens Barrichello.

Veja as datas, bloqueios e opções de desvio informadas pela prefeitura:

Dia 2/11 às 7h até 4/11 às 23h59

Bloqueio da avenida Mauá x rua General Bento Martins (Desvio: rua General Bento Martins, rua Washington Luiz, avenida Augusto de Carvalho).

Bloqueio da avenida Pe. Tomé x rua Siqueira Campos

Dia 5/11 à 0:00 até 09/11 às 20h

Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva (bairro/Centro) na Rótula das Cuias (Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

Bloqueio da avenida Loureiro da Silva (bairro/centro) x rua Gen. Vasco Alves (Desvio: rua Gen Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

Bloqueio da avenida Presidente João Goulart (centro/Bairro) a partir da Praça Brigadeiro Sampaio (Desvio: Pista bairro/centro da avenida Presidente João Goulart da Praça Brigadeiro Sampaio até a Rótula do Gasômetro)

Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva (centro/bairro) da rótula do Gasômetro até a Rótula das Cuias (Desvio: avenida Loureiro da Silva, avenida Augusto de Carvalho)

Dia 9/11 às 20h até 12/11 às 6h

Bloqueio da avenida Mauá x rua Gen Bento Martins (Desvio: rua Gen Bento Martins, Washington Luiz, avenida Augusto de Carvalho)

Bloqueio da avenida Pe. Tomé x rua Siqueira Campos

Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva (bairro/centro) na Rótula das Cuias (Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

Bloqueio da avenida Loureiro da Silva (bairro/centro) x rua Gen Vasco Alves (Desvio: Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

Bloqueio da avenida Pe. Tomé x rua Siqueira Campos

12/11 às 6h até 13/11 às 23h59

Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva (bairro/centro) na Rótula das Cuias (Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

Bloqueio da avenida Loureiro da Silva (bairro/centro) x rua Gen. Vasco Alves (Desvio: rua Gen Vasco Alves Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro)

Bloqueio da avenida Pres João Goulart (centro/bairro) à partir da Praça Brigadeiro Sampaio (Desvio: Pista bairro/centro da avenida Pres João Goulart da Praça Brigadeiro Sampaio até a Rótula do Gasômetro)

Bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva centro/bairro da rótula do Gasômetro até a Rótula das Cuias (Desvio: avenida Loureiro da Silva, avenida Augusto de Carvalho)

Se necessário, será bloqueada a avenida Castello Branco Interior/Capital x avenida Mauá para maior fluidez em qualquer uma das etapas

Fonte: PMPA/Divulgação/JC

Prevendo as dificuldades no tráfego da região, a EPTC divulgou orientações para os motoristas nos eventos de maior movimentação nos próximos dias. Confira:

Saída para o feriado de Finados

Avenida Loureiro da Silva estará liberada em direção ao Centro, para acesso da João Goulart e, posteriormente, da Castello Branco

Retorno do feriado de Finados

Quem entra na capital pela Castello Branco deve acessar o Túnel da Conceição, Sarmento Leite e João Pessoa. Outra opção é entrar pelo Aeroporto na BR 290 e acessar a Terceira Perimetral.

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem, dia 4)

Para estudantes que realizarão as provas do Enem no Colégio Parobé, que fica na Loureiro da Silva, a orientação é acessar o local pelo Túnel da Conceição e não pela Mauá.

Jogo Inter x Atlético Paranaense (dia 4, às 19h)

Quem vem da Região Metropolitana deve acessar a 3º Perimetral, Ipiranga e chegar ao Estádio Beira-Rio pela Edvaldo Pereira Paiva. Outra alternativa é utilizar as avenidas Teresópolis, Nonoai, Campos Velho e acessa o estádio pela região do Barra Shopping.