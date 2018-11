Prefeitura instala 45 contêineres para resíduos recicláveis no Centro Histórico

A prefeitura de Porto Alegre começou a instalar 45 contêineres para lixo recicláveis no Centro histórico. A cerimônia de lançamento do projeto-piloto aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º) e contou com a presença do secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário. A colocação dos novos depósitos para lixo - que estarão localizados entre as ruas Caldas Júnior, Riachuelo, Dr. Flores e avenida Mauá, no Centro Histórico - deve ser concluída na madrugada desta sexta-feira (2).

"Precisamos destacar que este projeto-piloto é uma solicitação da comunidade e será um teste. Não queremos prejudicar o sistema de coletas, mas aprimorá-lo. É muito importante que a população separe corretamente os recicláveis dos orgânicos e rejeito", ressalta Rosário.

Diferentemente dos contêineres para resíduos orgânicos, na cor cinza, os equipamentos para lixo reciclável são na cor verde. Na área a ser atendida, materiais feitos de plástico, vidro, papel seco e metal poderão ser descartados a qualquer hora do dia, todos os dias da semana, e serão recolhidos da mesma forma que os contêineres cinza, com o caminhão da coleta automatizada.

Para facilitar na separação, o grupo de educação ambiental da prefeitura estará nas ruas do Centro Histórico para orientar a população. Nas próximas três semanas, a equipe também estará fazendo um levantamento dos grandes geradores de resíduos para uma futura capacitação.

O projeto-piloto tem prazo de duração de um ano para teste e será feito pelo DMLU, por meio da empresa terceirizada RN Freitas, que já presta serviço ao departamento com a coleta automatizada.

O novo modelo de coleta deve ajudar os cerca de 600 trabalhadores que atuam nas 17 Unidades de Triagem (Uts) da Capital. Isso porque o percentual de 23% - equivalente a 260 toneladas - de resíduos recicláveis que são descartados incorretamente poderão passar a ser reciclados, poupando ainda R$ 9,3 milhões por ano aos cofres públicos pelo envio de material reciclável ao aterro sanitário.

Saiba quais resíduos podem ser depositados no contêiner verde:

Embalagens longa vida, arame, baldes, brinquedos, caixas em geral, canos e tubos metálicos e em PVC, cobre, copos descartáveis, garrafas pet, latas de alumínio, raio-x, isopor, plástico filme e bisnagas plásticas de alimentos são considerados resíduos recicláveis.