Chuva forte e granizo causam estragos no Rio Grande do Sul

Bruna Oliveira

A volta da chuva ao Estado, na terça-feira (30), deixou estragos em várias cidades do Rio Grande do Sul. Durante a noite, a instabilidade ganhou força e algumas regiões tiveram registro de chuva forte e até queda de granizo. Ao menos 11 municípios foram atingidos e 270 residências atingidas.

De acordo com boletim da Defesa Civil divulgado no fim da manhã desta quarta (31), São Gabriel, na Campanha, foi um dos locais mais afetados, com 150 residências parcialmente atingidas por granizo. A prefeitura do município está pedindo aos comerciantes para que ajudem com a distribuição de lonas. Estrela, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires também estão na lista de cidades com estragos decorrentes no temporal. Duas pessoas estão desalojadas em Vera Cruz.

Em Porto Alegre, o temporal chegou no fim da noite e seguiu pela madrugada. Até as 8h de hoje, os maiores volumes haviam sido registrados no bairro São João, onde choveu 37,1 mm, informou a Defesa Civil da Capital. Além do alagamento de algumas vias por acúmulo de água na pista, não houve registro de grandes transtornos.

A previsão é de que a instabilidade permaneça no Estado amanhã (1), possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na sexta-feira (2), dia de Finados, o tempo fica parcialmente nublado em todas as regiões, mas por pouco tempo, já que a chuva volta ao Rio Grande do Sul no sábado (3).