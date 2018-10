Lançados editais para adoção de dois parques em Porto Alegre

Foram publicados nesta quinta-feira (25) pela prefeitura de Porto Alegre dois editais de chamamento público para a adoção dos parques Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro Humaitá, e Germânia, no bairro Passo D’Areia. As propostas devem ser entregues na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) até o dia 26 de novembro.

O valor mínimo para adoção do parque Mascarenhas de Moraes, que tem área de 182.383 metros quadrados, é de R$ 180 mil. A manutenção obrigatória para o espaço inclui cortes e plantios de grama, colocação de saibro rosa, conserto dos bebedouros e repintura de diversos mobiliários.

Para o Germânia, que tem área de 151.182 metros quadrados, o valor mínimo é de R$ 204 mil. Neste caso, os serviços obrigatórios incluem reposição e corte de grama, telamento das quadras esportivas, manutenção de mobiliários e recuperação de equipamentos de recreação infantil.

A adoção das áreas tem prazo de um ano e pode ser prorrogada por mais doze meses. A proposta selecionada será aquela que oferecer mais serviços, entre os obrigatórios e complementares.

Como contrapartida, o adotante poderá instalar placas de sinalização de natureza institucional na área adotada. É vedada a exploração comercial dos espaços. Os editais podem ser acessados no Diário Oficial desta quinta , onde estão detalhados os critérios para definição dos vencedores.

Atualmente, Porto Alegre conta com 70 áreas adotadas, o que, de acordo com a prefeitura, gera uma economia de cerca de R$ 2 milhões por ano aos cofres públicos.