Unidade móvel atende população da Vila Dique

Suzy Scarton

Há cerca de seis anos sem atendimento de saúde, a população da Vila Dique, nas proximidades do aeroporto Salgado Filho, é considerada pelos profissionais da área uma das regiões mais desassistidas de Porto Alegre. Quando do início do processo de retirada de moradores para que as obras de extensão da pista do aeroporto, o posto de saúde que existia no local também foi removido. Desde então, as famílias que lá residem precisam pegar dois ônibus para chegar à Unidade Básica de Saúde mais próxima.

Considerando a dificuldade de acesso, a chegada da Unidade Móvel de Saúde (UMS), foi vista, pela comunidade, como uma conquista. Embora seja itinerante, o trailer, doado à prefeitura pelo casal Nora Teixeira e Alexandre Grendene, estará na Vila Dique todas as quintas-feiras. O espaço comporta três consultórios e um banheiro. A equipe é normalmente composta por três enfermeiros, um ou dois técnicos de enfermagem e um ou dois médicos, cujas especialidades variam entre médico da família, pediatra e ginecologista.

O Jornal do Comércio acompanhou um dos primeiros dias de atendimento da UMS. Por volta das 9h, a estrutura ainda estava sendo montada e organizada. Para que os pacientes possam ter mais conforto, a UMS disponibilizada cadeiras de plástico, que são expostas embaixo do toldo do trailer, para protegê-los do sol. Ainda na parte externa, um integrante da equipe já agilizava o procedimento, cadastrando as famílias que buscam atendimento.

Os pacientes começaram a ser chamados por volta das 9h30min. A equipe, ainda se adaptando ao novo local de trabalho, enfrentou algumas dificuldades, como a falta de acesso à internet - em quatro dias de uso, o pacote de dados adquirido se esgotou. O jeito foi fazer o registro dos pacientes à mão para, depois, digitalizar tudo. No geral, a estrutura é nova e adequada à demanda. "Como essa população ficou muitos anos sem equipe de referência, tem que fazer tudo desde o começo - por exemplo, atualizar o Cartão SUS e verificar se o calendário vacinal das crianças está em dia. De todas as regiões que visitaremos, essa é a mais desassistida", conta a enfermeira Suiane Soares Silva. A ideia é que, aos poucos, a equipe se torne fixa, a fim de estabelecer um vínculo com a população.

A unidade oferece consultas médicas e de enfermagem, além de vacinas, pequenos curativos, aferição de pressão, exame de glicemia capilar e dispensação de medicamentos. Também serão feitos exames rápidos, como testes de gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis. No dia 4 de outubro, primeiro dia de atendimento, a equipe da UMS permaneceu na Vila Dique somente pela manhã e realizou 16 consultas médicas, dez consultas de enfermagem, 20 procedimentos de enfermagem, e seis aplicações de vacina. A expectativa da prefeitura é que 300 famílias sejam beneficiadas pela presença da UMS no local.