Estado divulga calendário de matrículas do próximo ano letivo

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) divulgou ontem o calendário de matrículas, rematrículas, transferências e inscrições de alunos para o ano letivo de 2019. O prazo começa na próxima segunda-feira e se estende até o dia 25 de novembro. A rematrícula é automática para alunos com pelo menos 75% de frequência escolar. No caso de estudantes com menos de 18 anos e frequência inferior ao índice exigido, a confirmação precisa ser efetuada diretamente nas escolas, pelos pais ou responsáveis.

As inscrições para alunos de primeiros anos ocorrem entre os dias 29 de outubro e 25 de novembro e entre os dias 7 e 18 de janeiro. As matrículas para esses estudantes serão feitas entre os dias 2 e 18 de janeiro e 28 de janeiro e 8 de fevereiro. As transferências, por sua vez, devem ser efetivadas nas escolas desejadas, no período de 7 a 18 de janeiro de 2019. A Seduc disponibiliza, na página https://www.educacao.rs.gov.br/matriculas , mais informações sobre os procedimentos.