Meteorito é resgatado dos escombros do Museu Nacional do Rio de Janeiro

A equipe da área de meteorítica do Museu Nacional do Rio de Janeiro anunciou ontem que conseguiu resgatar o meteorito Angra dos Reis dos escombros da instituição. O artefato foi localizado na sexta-feira, durante as medidas de escoramento da estrutura, atingida por um incêndio em setembro.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do museu, o meteorito se manteve intacto, uma vez que estava guardado em um armário de ferro, que resistiu ao fogo. A peça tem valor incalculável, uma vez que é o único meteorito resgatado logo depois de cair na terra, sem passar pelos efeitos de intempéries climáticas. O objeto foi resgatado na cidade de Angra dos Reis, no Sul do estado, em 1869, e chegou a batizar uma nova classe de meteoritos, os angritos.

Na semana passada, outro item de valor incalculável foi recuperado em meio aos escombros do museu. Segundo a direção da instituição, pelo menos 80% dos fragmentos de Luzia, fóssil humano mais antigo das Américas, foram localizados.