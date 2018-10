Ufrgs abre mais de 350 vagas para ingresso de diplomados

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) abriu nesta quinta-feira (18) as inscrições para a ocupação de vagas ociosas nos cursos de graduação através da modalidade Ingresso de Diplomado – destinado a pessoas que já possuem diploma de ensino superior.

São oferecidas 362 vagas em 32 cursos da instituição, para o primeiro semestre de 2019. Para concorrer, o candidato já deve ser formado ou estar se formando no segundo semestre de 2018 em algum curso de graduação legalmente reconhecido, de universidades públicas ou privadas.

A inscrição custa R$ 42,00 pode ser realizada até o dia 26 de outubro, através da abertura de um processo administrativo no Protocolo Geral da Ufrgs, que fica no Prédio Anexo I da Reitoria, no campus central, em Porto Alegre. O atendimento está aberto de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h30min às 17h30min. Cada candidato pode tentar vaga em apenas uma graduação.