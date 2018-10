Polícia encontra evidências de jornalista foi assassinado dentro de consulado

Os investigadores que revistaram o consulado saudita em Istambul nesta terça-feira (16) encontraram evidências de que o jornalista Jamal Khashoggi foi assassinado dentro do local, disse uma autoridade turca de alto escalão. O funcionário falou sob a condição de anonimato, já que a investigação ainda está em andamento. Após as buscas no prédio do consulado, as autoridades agora se preparam para revistar também a casa do cônsul saudita, que deixou o país.

Autoridades sauditas afirmaram que as acusações turcas de que agentes sauditas mataram Khashoggi são "infundadas", mas a imprensa americana sugeriu, nesta terça-feira, que os sauditas podem reconhecer que o jornalista foi morto dentro do consulado, talvez como parte de um interrogatório fracassado. Imagens de vigilância que foram vazadas mostram que carros diplomáticos viajaram do consulado para a casa do cônsul pouco depois do desaparecimento de Khashoggi, em 2 de outubro.

A Turquia insistiu em fazer buscas no local desde o desaparecimento do jornalista e a autorização parece ter vindo depois de uma ligação entre o rei Salman e o presidente turco, Recep Tayip Erdogan, na noite do domingo. Em declarações após a ligação, ambos elogiaram a criação de uma investigação conjunta realizada pelos dois países.

A equipe que realizou a inspeção incluía um promotor, um promotor adjunto, membros da polícia antiterrorismo e especialistas forenses, informou a mídia turca. Certas áreas do consulado permaneceram fora dos limites dos investigadores, embora pudessem inspecionar as câmeras de vigilância, informou a mídia turca.

Erdogan disse a jornalistas que os investigadores procuraram vestígios de materiais "tóxicos" e sugeriu que partes do prédio do consulado podem ter sido recentemente pintadas, mas não forneceu detalhes.