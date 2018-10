Ginásio da BM será cedido em permuta por presídio em Sapucaia

Suzy Scarton

Cumprindo a promessa feita na semana passada, o secretário estadual de Segurança Pública, Cezar Schirmer, oficializa hoje a permuta que viabilizará a construção de uma unidade prisional no município de Sapucaia do Sul. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), a construção será feita com permuta de imóveis do Estado. O anúncio ocorrerá às 10h30min, no gabinete do governador José Ivo Sartori.

O presídio será construído em Sapucaia do Sul, com investimento de cerca de R$ 44,2 milhões, em troca do ginásio da Brigada Militar (BM), localizado na esquina da avenida Ipiranga com a rua Silva Só, em Porto Alegre, avaliado em R$ 40 milhões, e de nove imóveis pertencentes ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, avaliados em R$ 3,7 milhões. Quatro deles ficam na rua Júlio de Castilhos, 2.567 (lojas 7, 8, 9 e 10), e os outros cinco, na rua Sinimbu, 1.415 (loja, sobreloja, box 3, 5 e 6).

Na semana passada, Schirmer havia se pronunciado sobre o plano de construir mais um presídio no Rio Grande do Sul, com oferta de 600 novas vagas. A modalidade de permuta de imóveis também foi utilizada em acordo com o Grupo Zaffari, que viabilizou a construção de um estabelecimento prisional ao lado do Presídio Central de Porto Alegre.

O prefeito de Sapucaia do Sul, Luis Rogerio Link, confirmou que o município e a SSP estavam em negociações sobre o assunto há cerca de sete meses. A casa prisional deve ser construída em uma área da Fundação Zoobotânica, atrás do Zoológico de Sapucaia do Sul, na chamada Estrada Municipal do Zoológico.

Destelhado, o ginásio da BM foi parcialmente destruído pelo vento que atingiu a cidade em outubro do ano passado. A demolição das paredes externas e do restante da estrutura teve início em abril, e, posteriormente, foi suspensa pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ligada ao Ministério do Trabalho.

O governo do Estado pretendia demolir o ginásio para vender a área onde ele está localizado. Inicialmente, a ideia era leiloar o terreno junto com uma área que fica ao lado de onde hoje funciona a Academia do Corpo de Bombeiros. As tentativas de venda dos imóveis, contudo, não tiveram sucesso.