Colégio de Aplicação de Porto Alegre abre inscrição para mais de 50 vagas

Um dos colégios públicos mais cobiçados para ingresso - o Colégio de Aplicação (CAP), ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) - abriu inscrições para novos alunos. Estarão em disputa 58 vagas em diferentes séries. A procura costuma ser grande. Um sorteio define quem ficará com a oferta.

São 20 vagas para 1º ano do Ensino Fundamental, 30 para o 6º ano, suas para o 9º ano, quatro para a 1ª Série do Ensino Médio e duas para a 2ª Série do Ensino Médio.

O 1º ano compreende nascidos de 01/04/2012 a 31/03/2013, o 6º ano - nascidos a partir de 01/01/2007 - e 9º ano - nascidos a partir de 01/01/2004. Já a 1ª do Ensino Médio abrange nascidos a partir de 01/01/2003 e a 2ª série, nascidos a partir de 01/01/2002.