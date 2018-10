Jornal do Comércio envia notícias pelo WhatsApp; veja como participar

Os leitores do Jornal do Comércio estão ainda mais conectados. Agora é possível receber as principais notícias do dia através do WhatsApp. A redação do JC escolhe os melhores conteúdos sobre economia, negócios, política e cultura e envia para os leitores cadastrados na lista de transmissão (não se trata de um grupo).

Para se cadastrar, siga o passo a passo: