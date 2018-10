Hospital Santa Ana abre leitos de retaguarda em Porto Alegre

O Hospital Santa Ana, de Porto Alegre, está operando, desde ontem, 50 novos leitos de retaguarda clínica e cuidados intermediários. Com o incremento, a instituição soma 78 leitos em operação, dos 205 previstos originalmente. A unidade é fruto de uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e a Associação Educadora São Carlos, e sua principal função é oferecer leitos de reserva para hospitais com atendimento de alta complexidade.

Com previsão de atendimento 100% via Sistema Único de Saúde (SUS), o acesso ao Santa Ana será regulado pela central de leitos da prefeitura, sem atendimento de emergência. A ideia é que a unidade receba pacientes internados há mais de 30 dias em outros hospitais do município. A expectativa da prefeitura é de que o Santa Ana esteja em pleno funcionamento até o próximo mês.

Quando plenamente ativo, o hospital vai oferecer leitos clínicos (83 vagas), de saúde mental (56), de longa permanência (56) e Unidades de Terapia Intensiva (10). A capacidade prevista é de até 680 internações mensais, além de 1.775 consultas em reabilitação e 1.377 exames ambulatoriais. A equipe deve ser formada por 500 trabalhadores diretos e 150 indiretos.