Disque denúncia oferece recompensa de R$ 1 mil por informações sobre falsas médicas

Agência Brasil

O Disque Denúncia oferece R$ 1 mil de recompensa por informações sobre o paradeiro de Thaíza Pimentel Esteves, de 23 anos, Márcia Pimentel Esteves, de 57, e Valéria dos Santos Reis, de 55. As três são acusadas de envolvimento na morte da modelo Mayara Silva dos Santos, de 24 anos. Mayara veio da Noruega em julho para fazer aplicação de silicone nos glúteos com a massoterapeuta Patricia Silva dos Santos, a Paty Bumbum.

Thaíza, Marcia e Valéria são consideradas foragidas desde a última segunda-feira (6), quando policiais 42ª Delegacia de Polícia (DP), no Recreio dos Bandeirantes, foram cumprir mandados de prisão por 30 dias. Segundo a DP Valéria e Paty Bumbum são sócias. Já Marcia e Thayza, mãe e filha, aparecem em um vídeo amparando Mayara após o procedimento estético, feito no Hotel Ramada Recreio.

As informações sobre as três mulheres podem ser Informações pelos seguinte canais: WhatsApp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177 ou página do Facebook.