RS e SC registram temperaturas abaixo de zero e geada nesta terça

O alvorecer desta terça-feira (7) as cidades serranas e fronteiriças do Rio Grande do Sul e Santa Catarinense registraram temperaturas baixíssimas, algumas com termômetros negativos e pontos de geada em certas regiões.

Em Urupema, na região serrana de Santa Catarina, às 6h da manhã, fazia -2,7°C. Já nos municípios de Bom Jardim da Serra e Urubici, a temperatura era de -1,5°C e -0,5°C. Florianópolis também teve muito frio durante o amanhecer com 5,1°C. As informações são da MetSul Meteorologia. A terça segue sob o domínio de uma massa de ar seco e frio no Estado catarinense e a noite e ao longo da próxima madrugada as temperaturas voltam a cair.

No Rio Grande do Sul, as temperaturas também não foram muito diferentes do estado vizinho. No município de São José Ausentes, na região dos Campos de Cima da Serra, a mínima de hoje foi de -1,8°C e em São Francisco de Paula, na Serra fez -0,7°C. Na cidade de Santa Rosa, ao noroeste do Rio Grande do Sul fazia -0,1°C por volta das 07h desta manhã.

A geada também marcou presença em vários municípios da Serra e Fronteira. Em Porto Alegre, o dia será de sol e as temperaturas não devem passar dos 22°C durante a tarde desta terça. Para quarta (8), o tempo muda, trazendo nebulosidade com possíveis chuvas.

Mínimas de hoje no RS: