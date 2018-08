Ministério Público pede demolição de prédio abandonado no Centro de Porto Alegre

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP) pediu, na última semana, a demolição do Edifício Galeria XV de Novembro, popularmente conhecido como "Esqueletão". O prédio, inacabado, fica na rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a rua Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre, e apresenta risco de desabamento e incêndio. A medida pede também a remoção de todos os escombros e limpeza da área.

Conforme avaliação técnica de engenheiros do Município, a edificação foi classificada com "grau de risco crítico". Em março deste ano, a Justiça determinou a realização de avaliação para apurar as atuais condições do prédio, considerando a possibilidade de que um eventual acidente com a edificação causaria uma tragédia.

Originalmente, eram cerca de 120 condôminos, mas a obra nunca foi terminada, há mais de 50 anos, e grande parte dos proprietários já faleceu. Atualmente, pelo menos quatro andares do local são ocupados por comércio e famílias sem-teto.

Em 2011, uma ação civil pediu a condenação dos responsáveis por demolir a estrutura e remover seus escombros, em caso de risco iminente. De outra forma, se provassem a segurança, deveriam buscar o PPCI e a Carta de Habitação.

De acordo com o promotor de Justiça, Heriberto Roos Maciel, após essa avaliação, foi realizada ainda audiência com representantes da Procuradoria-Geral do Município no final de julho. “Entretanto, não foi encontrada solução rápida e eficaz", explica o Promotor.