No meio do caminho, há um muro

Igor Natusch

Imagine uma cheia do Guaíba que deixasse boa parte de Porto Alegre debaixo d'água. Uma enchente que interditasse a avenida Mauá e a da Legalidade e da Democracia, bloqueando importantes vias de acesso e forçando o aeroporto a fechar as portas. Que alagasse a maior parte dos prédios administrativos e fizesse vias do Centro que hoje cruzamos a pé, como a Andradas e a Uruguai, ficarem cobertas de água.

Pois essa enchente poderia ter acontecido há poucos anos, durante os alagamentos que assustaram Porto Alegre em outubro de 2015. Na ocasião, as águas do lago inundaram áreas como a praia de Ipanema, exigiram o acionamento de comportas e chegaram a lamber o muro da Mauá - símbolo, para o bem e para o mal, dos mecanismos de proteção da Capital contra situações como essa. Naqueles dias, declara Fernando Dornelles, professor do Núcleo de Estudos em Segurança Hídrica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), a cheia do Guaíba chegou a 2,94 metros - não muito abaixo de 1967, quando a cota de 3,13 metros foi atingida e boa parte da cidade ficou alagada.

O susto de 2015 acabou reforçando o argumento a favor da permanência do muro - que tem sido alvo de críticas praticamente desde a sua conclusão, em 1974. A estrutura, de 2,6 quilômetros de extensão, tem três metros acima do solo e três abaixo, e faz parte do chamado Sistema de Proteção Contra Cheias - um conjunto formado por casas de bombas, comportas e diques que se estendem por quase 70 quilômetros. As elevações de terreno em vias como Beira-Rio e Diário de Notícias, na Zona Sul da cidade, atendem não apenas a questões de mobilidade urbana, mas funcionam também como barreira para uma eventual subida das águas.

Stanley Amaral, chefe da sessão de projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade, explica que o topo do muro está a 3,23 metros do nível da água - mesma cota de proteção oferecida pelos diques conjugados a algumas das principais avenidas da cidade. "Não havia como elevar uma via (no Centro de Porto Alegre), porque a cidade já estava toda construída ali", descreve.

Embora concluída poucos anos antes da cheia de 1967, o projeto que envolve o muro teve um disparador ainda mais dramático: a enchente de 1941, a maior já registrada na Capital. Na ocasião, a cota chegou a 4,75 metros. Só para comparação, uma pessoa com 1,80 de altura, encostada no muro da Mauá, ficaria com água na testa.