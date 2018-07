Fiscalização apreende 2,5 toneladas de alimentos impróprios ao consumo em Dois Irmãos

Uma fiscalização nesta terça-feira (24) aprendeu aproximadamente 2,5 toneladas de alimentos impróprios ao consumo em três estabelecimentos de Dois Irmãos, no Vale do Sinos. As apreensões foram feitas pela Força-Tarefa Segurança Alimentar do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado (MP-RS), com apoio da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil, Vigilâncias Sanitárias municipal e estadual, Secretaria Estadual de Agricultura e Procon Estadual.

Os órgãos encontraram as mercadorias fora de validade e má-conservação no Brasul Mercado e Açougue, Fink Supermercados e Super Pague Poko. O Gaeco apontou que muitos alimentos estavam sendo mantidos fora da temperatura adequada, o que comprometia as condições de venda e consumo. Nesta condição, foram apreendidas carnes, peixe e queijos in natura. Imagens distribuídas pela fiscalização mostram muita sujeira e equipamentos para manuseio de alimentos sem higiene, além de mercadorias como bebidas fora da validade. O Brasul Mercado e o Fink foram fechados. No Super Pague Poko, a padaria e o açougue foram interditados.