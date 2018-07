O Guaíba visto do alto

Daniel Sanes

Apesar disso, essas áreas são ignoradas pelos turistas que passam pela cidade. Na verdade, nem mesmo os porto-alegrenses são frequentadores dos morros, e não é difícil entender por quê. A maioria deles só pode ser acessada de carro, já que há pouca oferta de ônibus no entorno. E, mesmo nos locais em que se chega com relativa facilidade, a sensação de segurança é quase nula.

O turista que chega a Porto Alegre pelo Centro pode ter a impressão de que, salvo uma ou outra ladeira um pouco mais íngreme, a cidade é completamente plana. Mas basta percorrer alguns quilômetros para perceber que não é bem assim. A capital gaúcha é permeada por nada menos do que 44 morros, grande parte deles com mais de 200 metros de altura. Lá do alto, é possível ter uma visão privilegiada do pôr do sol do Guaíba, tradicional cartão postal da cidade.

Paisagem é deslumbrante, mas regiões são perigosas e de difícil acesso

1. Morro São Caetano (Apamecor)

Nas últimas semanas, a reportagem do Jornal do Comércio visitou alguns dos mais conhecidos morros de Porto Alegre. O primeiro deles foi o São Caetano, também chamado de Apamecor, em alusão à Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista Rosário, cuja sede fica no cume - uma realidade comum a outras áreas da cidade, como o Morro do Sabiá, propriedade do Colégio Anchieta, ou o Santana, utilizado para atividades educacionais da Ufrgs. Casas bonitas e muito verde compõem a paisagem até chegar lá em cima. Apesar da calmaria a 279 metros de altura, é difícil relaxar no Morro da Apamecor, considerando os frequentes relatos de assaltos na região.

2. Morro da Pedra Redonda

Deixando o bairro Teresópolis, a próxima parada é Belém Velho, ainda na Zona Sul. O caminho até o Morro da Pedra Redonda revela uma Porto Alegre rural, alheia aos arranha-céus e automóveis comuns a qualquer metrópole. A 260 metros de altitude, localiza-se o moderno Santuário Nossa Senhora Mãe de Deus. Aberto ao público diariamente e com câmeras de vigilância instaladas, o lugar tem uma vista de quase 360 graus, permitindo ver o Guaíba e até mesmo os municípios mais próximos da Capital. Mas nem tudo são flores: se não for de carro, é difícil acessar o local. As melhores opções são o roteiro Zona Sul do ônibus Linha Turismo (ainda assim, não é possível desembarcar no local) e o passeio Caminhos Rurais.

3. Morro da Glória

Morro da Glória, da Polícia ou da Embratel. O excesso de nomes pode confundir, mas não há morador de Porto Alegre que não conheça, pelo menos de ouvir falar, "o morro das antenas" de TV, rádio e telefonia móvel localizado na Zona Leste. O acesso se dá por uma estrada de chão batido. No alto de seus 287 metros, o morro proporciona uma vista extraordinária, equivalente às dificuldades de se chegar até lá.

4. Morro Santa Tereza

Também conhecido por abrigar sedes e torres de emissoras de comunicação, o Morro Santa Tereza fica na Zona Sul, mas em uma área mais central. Possui uma estrutura razoável, com direito a pracinha e linhas de transporte público ao lado do mirante, situado a 132 metros de altura e muito próximo do Guaíba. Seria perfeito para um chimarrão ao pôr do sol, não estivesse tão abandonado - conhecido como um ponto de tráfico, o local vive repleto de lixo acumulado no chão. Um claro exemplo de potencial turístico desperdiçado.

5. Morro do Osso

Há, entretanto, bons exemplos de como esse potencial pode ser aproveitado, e sem afetar a natureza. Em Ipanema, na Zona Sul, o Parque Natural do Morro do Osso é uma unidade de conservação ambiental aberta a toda a população. Os passeios guiados são voltados para instituições de ensino e pesquisa, mas qualquer pessoa pode visitar o local. Uma breve trilha antecede a impressionante visão do Guaíba que se tem ao chegar no platô, localizado a 143 metros de altura.

Deve ir pelo mesmo caminho o São Pedro, morro em Belém Novo que se tornou unidade de conservação em 2014, mas ainda sem uma infraestrutura para receber turistas. Assim como o Morro do Osso e o Morro da Tapera (área do bairro Campo Novo muito utilizada para a prática de esportes radicais), ele será tema de reportagem da seção De Frente para o Guaíba futuramente.