Um dia após pane, Aeroporto de Congonhas tem atraso em 19% dos voos

Um dia depois de uma pane em radar ter afetado as operações nos aeroportos de Congonhas, Cumbica e Viracopos, o Aeroporto de Congonhas registra atrasos em 19,1% dos voos previstos para o período entre 0h e 11h deste sábado (21).

Segundo o boletim da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), que apresenta a situação dos voos em tempo real, dos 89 voos programados, 17 estavam atrasados, dos quais seis eram no período entre 10h e 11h.

Dos 307 voos previstos para o mesmo período (entre 0h e 11h) no Aeroporto de Cumbica, 69 estavam atrasados, mas, segundo a assessoria do aeroporto, a situação está normalizada e os atrasos não são reflexo da pane ocorrida ontem.

Em nota, o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) informou que ocorreram instabilidades no sinal do radar da Área de Controle Terminal de São Paulo (APP-SP). Também em nota à imprensa, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que as instabilidades na visualização por radar foram causadas pela "transição do fornecimento de energia elétrica do abastecimento comercial para o do gerador próprio".