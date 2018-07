Padilha diz que EGR terá de garantir todos os serviços na Freeway

Enquanto não é oficializado que a estatal de rodovias gaúcha vai assumir a Freeway no vácuo da concessão, o ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, deixou claro, nesta sexta-feira (20), em Porto Alegre, que a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) terá de garantir todos os serviços ao usuários - guincho, ambulância, limpeza à conservação da via.

"Precisamos ver aspectos jurídicos de como seria (esse contrato) para repassar ao Estado a operação via EGR, para preservação de todos os serviços", pontuou Padilha, em conversa com a imprensa após visitar as obra da ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Segundo o ministro, a solução servirá para dar conta das demanda, enquanto não se conclui o processo de nova concessão. Reunião na próxima segunda-feira entre membros do Estado e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Estradas (DNIT) vai tratar do acordo.

"O governo já abriu nova licitação para a concessão, cujas propostas devem ser abertas em novembro. Não podemos correr o risco de a estrada ficar sem atenção e quem transita não ter os serviços", justifica Padilha, que também afirmou que o DNIT não vai passar recursos. Com a saída da concessionária, a cobrança de pedágio também cessou. A EGR, caso assuma, poderá cobrar.

Sobre a possibilidade de a EGR assumir a manutenção enquanto não há novo concessionário, prefeitos da associação da Região Metropolitana (Granpal) manifestaram apoio à saída em assembleia, nessa quinta-feira (19), mas querem ver o detalhamento de como seria esta solução.