'Doutor Bumbum' é preso no Rio

Policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca) prenderam na tarde desta quinta-feira (19) o médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum. Ele é acusado da morte da bancária Lilian Calixto, de Cuiabá (MT), ocorrida no último domingo, depois de submetê-la a procedimento estético irregular, realizado em sua cobertura, no mesmo bairro. Denis foi detido em um centro empresarial na zona oeste e foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). O médico foi indiciado por homicídio doloso e associação criminosa e teve a prisão decretada pela Justiça.

Em uma entrevista coletiva que durou menos de quinze minutos, a advogada Naiara Baldanza deixou de responder pontos importantes do caso, como se o médico operava em sua residência ou quando ele deve se entregar à polícia. Ela afirmou que o julgamento em relação ao médico é precoce e que ele tem episódios de síndrome do pânico, por isso a dificuldade em se entregar à polícia.