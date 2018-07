Ufrgs é listada como a 10ª melhor universidade da América Latina

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) ocupa a décima posição no ranking de instituições de Ensino Superior mais prestigiadas da América Latina, elaborado pela publicação inglesa Times Higher Education. Pelo segundo ano consecutivo, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ocupa o primeiro lugar, seguida pela Universidade de São Paulo (USP).

A publicação ressalta o domínio das instituições brasileiras na região. Das 129 ranqueadas, 43 são do País, com seis surgindo entre as dez mais cotadas. No entanto, o relatório faz um alerta e diz que, "apesar do domínio regional contínuo", a situação econômica brasileira coloca o sistema em posição "precária". O texto cita problemas como a pressão financeira sobre as instituições, que coloca em risco o desempenho e a atratividade no cenário global.

Outras brasileiras bem cotadas são a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em quarto lugar; a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em sétimo; e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em nono.

A análise geral mostra que o Brasil é o país que mais se destaca no ambiente para pesquisa, mas fica atrás em outros critérios. A Argentina está no topo do ambiente de ensino, e o Equador tem o melhor desempenho em influência de pesquisa e perspectivas internacionais.