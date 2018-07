Porto Alegre registra em dois dias chuva equivalente à metade da média de julho

EPTC monitorava pelo menos 17 pontos de alagamento e cinco semáforos fora de operação até as 16h30 MARCELO G. RIBEIRO/JC

A forte chuva que atinge Porto Alegre nesta terça-feira (17) já atingiu um volume equivalente a quase metade da média histórica do mês de julho. O Metroclima (sistema de vigilância meteorológica da Prefeitura e da MetSul Meteorologia) registrou precipitação entre 45 milímetros (mm) e 60 mm na maior parte da cidade. Em dois dias, o volume de chuva se aproxima dos 70mm em alguns bairros, chegando a 50% do volume histórico do mês na capital, que é de 132,7 mm.

A previsão é de que a chuva continue durante todo o dia e que o tempo só melhore a partir de amanhã, quando haverá precipitação em alguns momentos do dia, mas com períodos de sol. A temperatura, que hoje não passa dos 20ºC, terá elevação acentuada e pode chegar aos 30ºC amanhã.

O alto índice pluviométrico causou diversos problemas no trânsito de Porto Alegre. Até as 16h, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) ainda registrava 16 pontos de alagamento e seis semáforos fora de operação (ver lista abaixo). O acúmulo de água gerou bloqueios parciais em algumas vias, o que deixou a circulação carregada em várias regiões da cidade.

Durante todo o dia, ocorreram três acidentes, mas nenhum com gravidade. Sem rajadas intensas de vento, também não houve registros de quedas de árvores, quedas de fios ou bloqueios totais de vias, apenas de lentidão no tráfego.

Veja a lista dos pontos de alagamento em Porto Alegre (atualizada às 16h):

Centro:

Av. João Pessoa próximo a Faculdade de Direito da Ufrgs

Av. João Pessoa x Jerônimo de Ornelas - sentido bairro/centro

Av. Voluntários da Pátria x Barros Cassal – sentido centro/bairro

R. Engenheiro Luiz Englert próximo a Av. Loureiro da Silva

Zona Norte:

Av. A. J. Renner x R. Lauro Müller

Av. Assis Brasil x Av. Emilio Lúcio Esteves - sentido centro/bairro

Av. Carlos Gomes próximo a R. Anita Garibaldi - sentido sul/norte

Av. Francisco Silveira Bittencourt próximo ao cruzamento com R. Martim Carvalho

R. Dona Teodora próximo ao cruzamento com a Av. Frederico Mentz

R. Edu Chaves x R. 25 de fevereiro (duas faixas com alagamento)

R. José Pedro Boéssio x Av. Aloíso Filho

Zona Sul:

Av. Cel. Marcos x Déa Coufal - sentido bairro/centro (faixa direita bloqueada)

Av. Icaraí próximo ao cruzamento com a R. Butuí - sentido bairro/centro (faixa direita bloqueada)

Av. Nonoai próximo ao cruzamento com a R. Otacílio Gonçalves Filho

R. Butuí x R. Jaguari

R. Tamandaré x R. São Sebastião do Cai – bloqueio total

Zona Leste:

Av. Ipiranga x Av. Joaquim Porto Vilanova

Semáforos fora de operação: