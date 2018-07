Rio teve mais mortes decorrentes de intervenção policial em junho

Alta foi de 9,2% em relação a maio e de 59,8% na comparação com junho do ano passado TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL/JC

Agência Brasil

O Rio de Janeiro registrou queda em boa parte dos crimes contabilizados pelas delegacias de Polícia Civil em junho, mas os homicídios decorrentes de intervenção policial, também conhecidos como autos de resistência, tiveram uma alta de 9,2% em relação a maio e de 59,8% na comparação com junho do ano passado. Os dados foram divulgados na manhã de hoje (17) pelo Instituto de Segurança Pública da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Em junho deste ano, foram registrados 155 homicídios decorrentes de intervenção policial, contra 142 em maio e 97 em junho do ano passado. O número é um dos maiores desde 2003 e perde apenas para os 157 casos registrados em janeiro deste ano.

A letalidade violenta, indicador que reúne todos os crimes contra a vida, teve uma queda de 5% em relação a maio, de 576 casos para 547. O indicador inclui os homicídios dolosos, os homicídios decorrentes de intervenção policial, os latrocínios e as lesões corporais seguidas de morte. Frente a junho do ano passado, houve um aumento de 7,9%, já que a base de comparação era de 507 casos.

Os casos registrados como homicídio doloso recuaram 3,8% em relação a junho de 2017, de 390 para 375 casos. Em maio, o estado havia registrado 419 homicídios dolosos. Também houve queda no número de latrocínios. Foram 11 casos registrados em junho deste ano, contra 13 em maio e 18 em junho do ano passado. Outro crime com menos casos ocorridos em junho de 2018 foi o de estupro, com 440 ocorrências. Em maio, eram 452. Apesar disso, houve alta em relação a 2017, já que, naquele ano, o mês de junho teve 394 crimes contabilizados, um número 11% menor.

Os roubos de carga registraram o terceiro mês seguido de queda na comparação com o mesmo mês de 2017. Foram 23% menos casos em junho deste ano e houve redução também em relação a maio, o que, segundo o ISP, mostra que a queda registrada no mês passado não foi reflexo da greve dos caminhoneiros. Os roubos de veículos, segundo o ISP, também apresentam uma trajetória consistente de queda desde que atingiram o pico da série histórica em março de 2018. Em relação a junho do ano passado, houve uma queda de 12% no número de casos, de de 4.551 para 4.014. Em maio, os roubos de veículo haviam somado 4.382 ocorrências.

Os roubos de rua também tiveram queda nas duas bases de comparação e totalizaram 11.352 casos em junho deste ano. No ano passado, o número era 7% maior. Estão somados nessa categoria os roubos a transeuntes, os roubos em coletivos e os roubos de aparelho celular.