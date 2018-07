Porto Alegre terá serviço terceirizado de poda de árvores a partir de hoje

Começa hoje o trabalho da Chronos Engenharia, empresa que ficará responsável pela poda de árvores em Porto Alegre. Desde 2015 a cidade não possuía contrato com terceirizadas para esse serviço. O contrato tem duração de 12 meses, prorrogáveis por até cinco anos. O custo anual é de R$ 3,3 milhões.

Com a terceirização, a prefeitura promete mais do que dobrar a atual capacidade de prestação de serviço, somando oito equipes às sete já existentes. Inicialmente, a empresa se concentrará em cerca de 300 vegetais que apresentam risco. Depois, o foco será na poda nas avenidas Ipiranga, Farrapos, dos Estados, Borges de Medeiros, Bento Gonçalves, Loureiro da Silva e na 3ª Perimetral. Por fim, as equipes buscarão reduzir o passivo de demandas não urgentes - cerca de 10 mil solicitações feitas através do telefone 156 que não representam risco iminente à população.

O contrato prevê uso de GPS para acompanhamento das equipes em tempo real. Os operários registrarão com fotos o antes e o depois dos trabalhos. Serão utilizados quatro caminhões-cesto para árvores de até 14 metros, um caminhão-cesto para árvores de até 18 metros e três caminhões-caixa para intervenções baixas.